Анита Цой призналась в любви к окрошке

Анита Цой + окрошка = любовь. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Анита Цой призналась, что обожает окрошку. Но больше всего этот супчик любят ее родные, поделилась певица в интервью Общественной Службе Новостей. Как рассказала артистка, она любит экспериментировать на кухне и старается радовать родственников необычной гастрономией.

- Мои близкие просто обожают есть окрошку. Сейчас у меня как раз выходной, поэтому я снова решила ее приготовить. Но суп делаю специально острым, потому что сама люблю острые блюда, как и любой настоящий корец, - сказала Анита Цой журналистам.

Помимо окрошки певица похвасталась, что неплохо готовит десерты, причем их рецепты она придумывает сама, либо добавляет щепотку своего авторского стиля уже в готовые классические варианты.

Ранее Анита Цой на ПМЭФ-2026 посоветовала звездам не лениться и учиться основам математики и экономики, чтобы их бизнес не прогорел.