«Не умеют считать»: Анита Цой дала совет звездам, у которых прогорает бизнес

Анита Цой дала совет звездам, как вести свой бизнес. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие артисты мечтают открыть собственное дело, однако далеко не всем удается удержаться на плаву. В разговоре с журналистом «КП-Петербург» на ПМЭФ-2026 певица Анита Цой поделилась своим взглядом на то, почему успешная карьера на сцене далеко не всегда гарантирует успех в предпринимательстве. По словам артистки, проблема вовсе не в отсутствии таланта или деловой хватки – чаще всего причиной становятся страх перед новыми знаниями и нежелание разбираться в финансовых и юридических вопросах.

- Творческие люди бегут от умения считать, осваивать новые навыки и умения. А на самом деле это нужно делать, - отметила Цой в интервью «КП-Петербург».

Вопрос о «сворачивании» бизнеса знаменитостей особенно актуален на фоне новостей о закрытии нескольких проектов звезд. Недавно в Петербурге прекратил работу ресторан «Гастрономика по-новому», который принадлежал певице Татьяны Булановой. Также ранее Ксения Собчак вышла из состава учредителей компании, под именем которой работал известный ресторан Veter на корабле в центре Северной столицы. Проекты терпели огромные убытки.

По мнению Аниты Цой, понимание финансов, бухгалтерии и юридических аспектов поможет не только сохранить свое дело, но и развивать его.

- Оказывается, что креативить можно и в бизнесе. Сегодня креативная экономика - это то, что очень важно. Я как раз пример такой креативности, - отметила артистка.

Добавим, что у Аниты Цой необычный бизнес для представительницы медиасферы. Несколько лет назад она запустила продажу консервированной продукции: огурцов, помидоров, кимчи и многого другого.

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