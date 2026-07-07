Девушку заочно отправили в СИЗО за порчу патриотических стендов у арки Главного штаба

Девушка будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев после ее задержания в России. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга изменил наказание для девушки, обвиняемой в дискредитации армии ВС РФ. Вместо домашнего ареста, девушку заключили под стражу. Причиной стало то, что она покинула Россию и отправилась в Турцию, после чего ее объявили в розыск. В конце февраля 2025 года, девушка использовала баллончик и изрисовала десять стендов патриотической выставки «Вместе к Победе» возле арки Главного штаба. Сначала дело возбудили по статье «Вандализм», но после переквалифицировали на дискредитацию армии.

- На конструкциях появились надписи «Убийцы», «Мир Украине» и «Свободу заключенным». Ущерб был оценен в 135,5 тысяч рублей, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Девушка будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев после ее задержания на территории России или передачи российским властям на границе с Турцией.