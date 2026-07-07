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НовостиПроисшествия7 июля 2026 14:37

Директора стоматологии в Петербурге будут судить после гибели ребенка

С 2014 по 2021 год в клинике нарушали нормы при использовании медпрепаратов
Маргарита СУРИНА
Трагедия произошла в декабре 2021 года, когда мама привела сына для лечения зуба под наркозом. Фото: Иванова Диана

Трагедия произошла в декабре 2021 года, когда мама привела сына для лечения зуба под наркозом. Фото: Иванова Диана

В Петербурге прокуратура завершила расследование уголовного дела о гибели шестилетнего мальчика в частной стоматологической клинике. Руководителю учреждения, 62-летнему мужчине, предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг, которые привели к смерти пациента по неосторожности.

Трагедия произошла в декабре 2021 года, когда мама привела сына для лечения зуба под наркозом. После осмотра врач уложил ребенка на операционный стол и надел маску для введения в состояние сна. В результате у мальчика остановилось сердце.

- С 2014 по 2021 год в клинике нарушали нормы при использовании медицинских препаратов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее девушку заочно отправили в СИЗО за порчу патриотических стендов у арки Главного штаба.