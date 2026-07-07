19 многодетных семей получили новые микроавтобусы в Ленобласти

Семьям передали восьмиместные микроавтобусы с полным приводом. Фото: https://max.ru/lenobladminka

В Ленобласти 19 семей, воспитывающих шесть и более детей, получили новые автомобили. Мероприятие, на котором губернатор Александр Дрозденко вручил ключи от машин, было посвящено Дню семьи, любви и верности. Семьям передали восьмиместные микроавтобусы «ГАЗ» с полным приводом, зимними шинами и страховкой по ОСАГО.

Помимо этого, маме из Всеволожского района, которая в конце прошлого года родила тройню, был вручен сертификат на улучшение жилищных условий.

Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область демонстрирует рост числа многодетных семей.

- За последние пять лет их количество увеличилось почти вдвое, - отметил Александр Дрозденко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что жители Ленобласти пожаловались на необоснованно высокую стоимость билета до Петербурга. Жители Кингиссепа пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.