40-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Фото: https://max.ru/Rosgvard_SPBLO

В Пушкине задержали дебошира из ночного клуба, сильно избившего незнакомца. Инцидент произошел утром 5 июля у одного из торговых центров на Полковой улице. По предварительной информации, между двумя посетителями ночного заведения возник конфликт, который закончился дракой. 40-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

- Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Задержанного передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего расследования обстоятельств случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее девушку заочно отправили в СИЗО за порчу патриотических стендов у арки Главного штаба в Петербурге. Девушка улетела в Турцию, после чего ее объявили в розыск.