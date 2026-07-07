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НовостиОбщество7 июля 2026 15:58

Спасатели сняли 10-летнего мальчика с ветки высокого дерева под Гатчиной

Инцидент произошел вечером 7 июля в Коммунаре
Маргарита СУРИНА
На улице Школьной ребенок забрался на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься. Фото: https://t.me/bezopasnost47

На улице Школьной ребенок забрался на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься. Фото: https://t.me/bezopasnost47

Спасатели сняли 10-летнего мальчика с ветки высокого дерева под Гатчиной. Инцидент произошел вечером 7 июля в Коммунаре. На улице Школьной ребенок забрался на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели 103-й пожарной части, которая подчиняется Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области.

- Специалисты оперативно оценили ситуацию и приняли решение использовать лестницу-штурмовку для безопасного снятия мальчика с дерева. Благодаря профессионализму спасателей, ребёнок был благополучно снят с высоты и не получил никаких травм, - рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее 19 многодетных семей получили новые микроавтобусы в Ленобласти. Также многодетной маме из Всеволожского района вручили сертификат на улучшение жилищных условий.