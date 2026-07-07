Смольный поручил подготовить проект воссоздания Дома Ропса на Петровской косе

Планируется, что на объекте культурного наследия регионального значения разместят музей яхтенного спорта. Фото: https://t.me/smolnypress

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить подготовку проектной документации для восстановления Дома Ропса в историческом районе Петроградский. Здание, построенное из дерева в начале XX века, серьезно пострадало от пожара днем 6 июля 2026 года.

- Проектирование реставрации будет основано на ранее созданном проекте, который предусматривал восстановление объекта в рамках концепции Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Планируется, что на объекте культурного наследия регионального значения будет размещен музей яхтенного спорта в рамках строительства студенческого яхт-клуба на Петровском острове.

Напомним, ранее стало известно, что «Дом Ропса» на Петровской косе восстановят по архивным материалам. Тем временем, КГИОП готовит заявление о возбуждении дела после уничтожения «Дома Ропса».