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НовостиОбщество7 июля 2026 17:16

Смольный поручил подготовить проект воссоздания Дома Ропса на Петровской косе

Александр Беглов поручил ускорить подготовку проектной документации для восстановления Дома Ропса
Маргарита СУРИНА
Планируется, что на объекте культурного наследия регионального значения разместят музей яхтенного спорта. Фото: https://t.me/smolnypress

Планируется, что на объекте культурного наследия регионального значения разместят музей яхтенного спорта. Фото: https://t.me/smolnypress

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить подготовку проектной документации для восстановления Дома Ропса в историческом районе Петроградский. Здание, построенное из дерева в начале XX века, серьезно пострадало от пожара днем 6 июля 2026 года.

- Проектирование реставрации будет основано на ранее созданном проекте, который предусматривал восстановление объекта в рамках концепции Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Планируется, что на объекте культурного наследия регионального значения будет размещен музей яхтенного спорта в рамках строительства студенческого яхт-клуба на Петровском острове.

Напомним, ранее стало известно, что «Дом Ропса» на Петровской косе восстановят по архивным материалам. Тем временем, КГИОП готовит заявление о возбуждении дела после уничтожения «Дома Ропса».