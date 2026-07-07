Водитель «Лады» пострадал в лобовом ДТП с Geely на дороге в Ленобласти

Из-за аварии движение по обеим полосам трассы приостановлено. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Лада» влетела в Geely на трассе в Приозерском районе Ленобласти. Инцидент произошел вечером 7 июля на дороге 41К-185 вблизи поселка Судаково. В результате лобового столкновения водитель «Лада Нивы» получил травмы и был госпитализирован.

- Из-за аварии движение по обеим полосам трассы приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они помогают водителям объезжать заблокированный участок дороги по обочинам, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

Напомним, ранее человек погиб в ДТП с BMW, улетевшим в кювет на трассе в Ленобласти. Также пострадали еще двое человек. Трагедия произошла в Кингисеппском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля иномарки потерял контроль над управлением, из-за чего машина вылетела с дороги.

Сотрудники МЧС России напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.