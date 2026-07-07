Утренний пожар в ангарах на Софийской улице удалось потушить к вечеру

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:56. Фото: https://max.ru/mchs_st_peterburg

Пожар потушили на Софийской улице в Петербурге. Напомним, утром 7 июля во Фрунзенском районе загорелись два ангара. Здания охватил огонь на площади 2000 квадратных метров. Пламя удалось потушить лишь к восьми вечера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 06:26, пожар был классифицирован как номер 1Бис. Однако вскоре, в 07:07, его ранг был повышен до номера 2 из-за угрозы распространения на соседний ангар и недостаточного водоснабжения. В 07:17 пожару был присвоен ранг 3. Несмотря на серьезность ситуации, к 08:44 огонь был локализован. Но работы по тушению продолжались.

- Ранг пожара понизили до номера 2 к 09:25, а в 10:58 - до номера 1. В это время в завалах продолжалось тление, занимая площадь 400 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:56. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для борьбы с огнём были задействованы 30 единиц пожарной техники и 112 сотрудников.