Теплоэнергетики провели работы по замене трубопровода на Невском проспекте

Специалисты заменили 90 метров трубопровода на Невском проспекте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Невском проспекте специалисты «Теплосети» провели важные коммунальные мероприятия - заменили 90 метров трубопровода. Это стало возможным благодаря грамотному подходу к организации дорожных работ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербурга».

- Благодаря своевременной замене участка трубопровода удалось избежать повторного вскрытия асфальта и дополнительных ограничений для движения транспорта. Это, в свою очередь, позволило минимизировать неудобства для горожан и гостей города во время проведения дорожных работ, - уточнил телеканал.

На данный момент теплоэнергетики продолжают работу в Центральном районе. В общей сложности реконструируют пять объектов, общая протяжённость которых составляет более 5 километров.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что участок Старо-Невского проспекта открыли после капремонта.