На Лиговском задержали черного банкира за махинации на 13 млн рублей

Черный банкир попался оперативникам в Петербурге. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Черного банкира» задержали на Лиговском проспекте в Петербурге. Его подозревают в махинациях на 13 млн рублей. Персонаж для полицейских известный – из федерального розыска. По информации издания Moika78.ru, которое ссылается на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчине 40 лет, он уроженец Ивановской области. Незаконной банковской работой она занимался в течение последних семи лет, причем, вместе с группой приятелей.

- Участникам этой группы удалось причинить ущерба на 13 млн рублей. Фигуранта, числившегося в розыске, удалось задержать днем во вторник, 7 июля, в центре города. Инициатора розыска объявили о поимке мужчины, - рассказали в издании.

Ранее «КП-Петербург» писала об еще одной необычной схеме развода петербуржцев – две сердцеедки, мать и дочь, флиртовали с богачами на Рубинштейна, спаивали их, а потом воровали деньги.