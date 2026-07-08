Людей эвакуировали из-за бобров-трудяг из садоводств Ломоносовского района

Специалисты отмечает положительную динамику. Фото: https://max.ru/id7842357082_gos

В Ломоносовском районе Ленобласти уровень воды в затопленных садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное» снизился с 30 до 10 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, специалисты отмечает положительную динамику. Несмотря на это, несколько человек пришлось эвакуировать.

- Эвакуированы несколько человек: взрослые и дети. Все они доставлены в безопасные места, - рассказали в пресс-службе комитета.

Спасатели продолжают следить за паводковой ситуацией в районе поселка Лебяжье.

Напомним, что два садоводства в Ломоносовском районе оказались подтоплены из-за деятельности бобров. Всего под водой оказались 45 участков.По предварительной информации, виновниками оказались бобры, которые построили мощную плотину.

Ситуация находится на контроле соответствующих служб.