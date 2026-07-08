Дом Ропса планируют восстанавливать по архивным материалам. Фото: https://max.ru/kgiopspb

Уголовное дело возбудили в отношении поджигателя Дома Ропса на Петровской косе. Мужчине предъявили обвинения по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, произошел 6 июля около 14:00 в двухэтажном деревянном здании на Петровской косе. Огонь охватил объект культурного наследия регионального значения - «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов „Ропс и К“ с садом». Спасатели работали на месте происшествия несколько часов, но от здания практически ничего не осталось.

Полицейские задержали виновника пожара, который уничтожил исторический особняк на Петровской косе. Пьяный петербуржец проник в заброшенный дом, закурил и оставил непотушенный окурок на деревянном полу, что стало причиной возгорания.

- Виновнику уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 243 УК, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.