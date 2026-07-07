От особняка практически ничего не осталось. Фото: ГУ МЧС России по СПб и ЛО

Полицейские задержали мужчину, по вине которого сгорел исторический особняк на Петровской косе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, маргинал забрался в заброшенный памятник, закурил и бросил непотушенный окурок на деревянный пол.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном особняке на Петровской косе поступило в экстренные службы 6 июля в два часа дня. Огонь охватил объект культурного наследия регионального значения - «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов „Ропс и К“ с садом». Пламя быстро уничтожило старинный особняк полностью, спасателям потребовался не один час на тушение. От здания практически ничего не осталось.

Маргинал спалил особняк-памятник в Петербурге Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Старинное здание полыхало несколько часов. Фото: КГИОП

Оперативники УМВД по Петроградскому району быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Пьяный мужчина забрел в пустующее здание и закурил там. Непотушенная сигарета стала причиной возгорания - огонь моментально распространился по деревянным конструкциям, - рассказали в полиции.

Особняк построили больше века назад - ориентировочно в 1912-1913 годах. Автор проекта не сохранился в архивах. Здание связано с семьей нефтепромышленника Эрнеста Ропса, который арендовал землю на косе еще до революции. На первом этаже размещались конторы, второй этаж был жилым. После национализации здесь работала рыболовецкая артель, затем - база яхтсменов.

Так выглядел некогда величественный дом в последние годы. Фото: КГИОП

Памятником здание признали в 2016 году, а в 2023-м передали в оперативное управление СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды». Организация свои обязательства по сохранению объекта не выполнила. КГИОП подавал иск в Арбитражный суд, по мировому соглашению первоочередные противоаварийные работы должны были завершить до апреля 2025 года, а капитальный ремонт и реставрацию - до октября 2027-го. Ведомство дважды выносило предупреждения - в ноябре 2025-го и июле 2026-го. После пожара КГИОП заявил о подготовке обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Теперь в Комитете заговорили о восстановлении дома с нуля. В архивах сохранились фотографии, обмеры и другие документы, которые позволят построить такое же здание на историческом месте. Однако подлинник утерян навсегда.

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