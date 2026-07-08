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НовостиОбщество8 июля 2026 14:05

Бойцовский пес без намордника бросился на пятилетнюю девочку на детской площадке в Петербурге

СК возбудил дело после нападения бойцовского пса на пятилетнюю девочку в Петербурге
Маргарита СУРИНА
Следователи ищут владельца собаки и выясняют все детали происшествия.

Следователи ищут владельца собаки и выясняют все детали происшествия.

Бойцовский пес без намордника бросился на пятилетнюю девочку на детской площадке в Петербурге. Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Сам же владелец собаки сбежал, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшему ребенку. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следователи активно ищут владельца собаки и выясняют все детали происшествия.

- Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений ребенку, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее уголовное дело возбудили в отношении поджигателя Дома Ропса на Петровской косе.