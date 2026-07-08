ДТП с двумя большегрузами ограничило движение по М-11 в сторону Петербурга

Из-за аварии движение на трассе ограничено в сторону Петербурга. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков. Инцидент привел к параличу движения на участке дороги. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Авария случилась 8 июля на 596-м километре трассы в направлении Петербурга. Очевидцы сообщают, что движение на этом участке все еще есть, но оно существенно замедлено из-за ограничений.

- У одного из грузовиков сильно повреждена кабина, а прицепы обеих машин получили серьезные повреждения, - передает телеканал.

Информация о пострадавших в результате ДТП пока не поступала. Также нет данных о разливе топлива.

Из-за аварии движение на трассе ограничено в сторону Петербурга. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и закладывать дополнительное время на дорогу, чтобы избежать задержек.

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