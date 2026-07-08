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НовостиПроисшествия8 июля 2026 17:41

Тело мужчины в гидрокостюме достали из озера в Новом Девяткино

Трагедия произошла 8 июля
Маргарита СУРИНА
45-летний мужчина утонул на озере в Новом Девяткино.

45-летний мужчина утонул на озере в Новом Девяткино.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

45-летний мужчина утонул на озере в Новом Девяткино. Трагедия произошла 8 июля. Тело в гидрокостюме достали из воды специалисты из поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

- МЧС России напоминает: купайся только в официально разрешенных местах, не заходи в воду в состоянии опьянения, используй средства спасения, следи за детьми и не оставляй их без присмотра у воды, а в экстренной ситуации звони 112, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 21-летний мужчина утонул в карьере в Курортном районе Петербурга. Водолазы обнаружили тело на расстоянии сорока метров от берега.

МЧС России также напоминает, что родители должны особенно внимательно следить за детьми на пляже. Безопасность детей на воде - это обязанность взрослых.