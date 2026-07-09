Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Легковушка перевернулась на Московском шоссе, у выезда из Шушар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
- Выезд из Шушар в сторону КАД, - уточняют комментаторы.
Судя по кадрам, машина не остановилась даже после падения на крышу – ее еще несколько метров протащило по асфальту. Кузов сильно покорежило, а колеса и вовсе едва не отлетели.
На месте происшествия работают спасатели. Предположительно, водителя пришлось деблокировать из салона с помощью специальных приборов. Подробности происшествия уточняются.
Ранее «КП-Петербург» писала, что водитель Mercedes погиб в массовом ДТП с фурами на трассе «Кола» в Ленобласти. Два грузовика - DAF (с прицепом) и Mercedes Sprinter – встретились в лобовом столкновении и задели еще один грузовик.