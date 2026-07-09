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НовостиПроисшествия9 июля 2026 10:05

Легковушка перевернулась на Московском шоссефото

На месте происшествия работают спасатели
Регина МАРИНЕЦ
Кузов сильно покорежило, а колеса и вовсе едва не отлетели.

Кузов сильно покорежило, а колеса и вовсе едва не отлетели.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Легковушка перевернулась на Московском шоссе, у выезда из Шушар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Выезд из Шушар в сторону КАД, - уточняют комментаторы.

Судя по кадрам, машина не остановилась даже после падения на крышу – ее еще несколько метров протащило по асфальту. Кузов сильно покорежило, а колеса и вовсе едва не отлетели.

ДТП на Московском шоссе. Фото: t.me/Megapolisonline

ДТП на Московском шоссе. Фото: t.me/Megapolisonline

На месте происшествия работают спасатели. Предположительно, водителя пришлось деблокировать из салона с помощью специальных приборов. Подробности происшествия уточняются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что водитель Mercedes погиб в массовом ДТП с фурами на трассе «Кола» в Ленобласти. Два грузовика - DAF (с прицепом) и Mercedes Sprinter – встретились в лобовом столкновении и задели еще один грузовик.