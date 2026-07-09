Новый участок набережной Макарова построят в Василеостровском районе к 2028 году

На этом участке появится благоустроенная набережная и однопролетный мост через Смоленку. Фото: https://t.me/spbprav

В Василеостровском районе Петербурга стартовало строительство нового участка набережной Макарова. Строительство дороги запланировано от пересечения со 2–3 линиями Васильевского острова до транспортной развязки у моста Бетанкура. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- На этом участке появится благоустроенная набережная и однопролетный мост через реку Смоленку. Это позволит сформировать непрерывный маршрут, связывающий стрелку Васильевского острова с Западным скоростным диаметром (ЗСД), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Создание нового участка набережной Макарова направлено на улучшение транспортной доступности и связности различных частей района.

Завершение всех работ планируется на 2028 год.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в пяти районах Петербурга ограничат движение из-за ремонта с 9 июля.