В настоящее время специалисты работают над устранением утечки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вода разлилась по дороге на Конной улице из-за коммунальной аварии. Инцидент произошел днем 9 июля в Центральном районе Петербурга. В службу поддержки Водоканала поступила информация о прорыве трубы с холодной водой, который произошел прямо на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сотрудники Водоканала оперативно прибыли на место происшествия. После осмотра было обнаружено повреждение на линии холодного водоснабжения.

- В настоящее время специалисты работают над устранением утечки. Принимаются все необходимые меры для восстановления нормального водоснабжения в этом районе, - уточнили в пресс-службе «Водоканала».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новый участок набережной Макарова построят в Василеостровском районе к 2028 году. Строительство дороги запланировано от пересечения со 2–3 линиями В.О до развязки у моста Бетанкура.