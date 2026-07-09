Пожар в Театре имени Комиссаржевской у ТЦ «Пассаж» потушили вечером 9 июля

Пожар вспыхнул на сцене театра. Фото: https://max.ru/mchs_st_peterburg

В центре Петербурга потушили пожар, который вспыхнул в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице у ТЦ «Пассаж». Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание было потушено в 20:35.

9 июля в 16:10 экстренные службы получили тревожное сообщение о возгорании. Ситуация требовала немедленного реагирования, и ранг пожара был повышен до второго.

В 16:48 огонь был локализован, но пожарные продолжали работу по номеру 1 Бис. Это свидетельствует о том, что огнеборцы принимали все необходимые меры для полного устранения возгорания.

В 18:31 ранг пожара был понижен до первого, что указывает на значительное уменьшение активности огня.

- Пожар вспыхнул на сцене театра. Пламя быстро распространилось на декорации. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Системы противопожарной защиты театра сработали штатно: пожарная сигнализация активировалась, и автоматически опустился пожарный занавес. В результате инцидента никто не пострадал.