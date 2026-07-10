Заброшенные бытовки на 420 квадратных метров снесли в Парголово

Разбиты окна, отсутствовали двери, повреждена кровля. Фото: ККИ

В Парголово демонтировали незаконную постройку площадью 420 квадратных метров. Это были несколько строительных бытовок, соединенных между собой и установленных на бетонных плитах.

К моменту сноса объект уже давно не использовался. Он был захламлен и находился в аварийном состоянии: разбиты окна, отсутствовали двери, повреждена кровля.

- Такие постройки не только портят внешний облик города, но и представляют опасность для жителей - они могут обрушиться или стать местом для сбора антисанитарии, - пояснили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Специалисты ККИ организовали демонтаж незаконного сооружения. После завершения работ участок полностью освободили.

Ранее «КП-Петербург» писала, что реставрация фасадов флигелей в доме Пеля на Литейном завершится в 2027 году.