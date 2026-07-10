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НовостиОбщество10 июля 2026 13:09

СК возбудил дело после домогательств мужчины на моноколесе к девушке в Мурино

Как выяснилось, это был не единичный случай
Маргарита СУРИНА
СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбудили после домогательств мужчины на моноколесе к девушке в Мурино. Инцидент произошел в начале июля, когда жительница Ленобласти пожаловалась в соцсетях на произошедшую ситуацию: неизвестный на моноколесе шлепнул девушку по ягодицам, пока та шла по тротуару. Как выяснилось, это был не единичный случай. В комментариях откликнулись и другие жертвы.

- По предварительной информации, количество пострадавших может достигать десяти человек, - рассказали в пресс-службе СКР.

Следственные органы СКР по Ленобласти уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования данного инцидента.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга накрыла крупный наркошоп на улице Передовиков.