Жители Петербурга заметили черный столб дыма со стороны на Петровском проспекте

Столб дыма заметили над Петербургом вечером 10 июля. Фото: Алеся КРУПАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июля жители Петербурга заметили черный столб дыма со стороны ЖК «Роял Парк» на Петровском проспекте. Как сообщили очевидцы «КП-Петербург», столб дыма отлично видно с Тучкова моста.

- Что-то выразительно горит на Петровском проспекте, - рассказала читательница «КП-Петербург».

В настоящее время подробности происшествия уточняются.

Обновление: На Ремесленной улице в Петроградском районе загорелась крыша стройки. Пожар оперативно потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что крупный ангар в Колпинском районе тушили по номеру 1-БИС. Сообщение о пожаре по дороге на Металлострой поступило в экстренные службы в 13:48. Площадь ангара составляет 12х50 метров, огонь же охватил, по предварительной информации, около 600 квадратных метров, но точная площадь устанавливается. В 15:34 стало известно, что пожар полностью потушен. Для ликвидации возгорания были задействованы 36 человек и 8 единиц техники МЧС.