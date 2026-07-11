Полиция нашла семеро иностранцев без документов на стройке в Кингисеппе

Часть иностранцев выдворят из России. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция и бойцы Специального полка провели рейд на стройке в микрорайоне №7 Кингисеппа. В ходе проверки документов у 22 мигрантов обнаружилось что семеро из иностранцев работали без необходимых разрешений, нарушая миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Задержанных доставили в отдел полиции, где им были выписаны штрафы. Также принято решение о выдворении нарушителей из страны, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители устанавливают, кто допустил нарушение. Юридическое лицо может понести ответственность за незаконное использование труда мигрантов.

Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства в Кингисеппе продолжаются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга накрыла крупный наркошоп на улице Передовиков.