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НовостиОбщество11 июля 2026 7:59

В Ленобласти задержали безработного хулигана, спалившего скамейку в виде сердца

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Маргарита СУРИНА
В Ленобласти задержали мужчину за поджог скамейки в виде сердца.

В Ленобласти задержали мужчину за поджог скамейки в виде сердца.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти задержали мужчину за поджог скамейки в виде сердца. Инцидент произошел в парке Сердец на проспекте Ленина в Киришском районе вечером 10 июля. На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили поврежденную скамейку и частично обгоревший каршеринговый самокат. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- По подозрению в совершении поджога задержан 20-летний молодой человек, не имеющий официального трудоустройства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что СК возбудил дело после домогательств мужчины на моноколесе к девушке в Мурино. Инцидент произошел в начале июля, когда жительница Ленобласти пожаловалась в соцсетях на ситуацию: неизвестный на моноколесе шлепнул девушку по ягодицам, пока та шла по тротуару. Как выяснилось, это был не единичный случай. В комментариях откликнулись и другие жертвы.