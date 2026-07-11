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НовостиОбщество11 июля 2026 13:06

С южного флигеля Дома Пеля на Литейном проспекте сняли строительные леса

Работы на Доме Пеля начались в 2025 году
Маргарита СУРИНА
Мастера занимаются восстановлением декоративных элементов и каменных вазонов. Фото: gov.spb.ru

Мастера занимаются восстановлением декоративных элементов и каменных вазонов. Фото: gov.spb.ru

С южного флигеля Дома Пеля на Литейном проспекте сняли строительные леса. Реставрация одного из 255 жилых зданий, признанных памятниками архитектуры, подходит к завершению. Работы на Доме Пеля начались в 2025 году. В настоящее время завершены основные этапы реставрации южного флигеля. В следующем году планируется закончить работы на северном флигеле.

- Мастера занимаются восстановлением декоративных элементов и каменных вазонов. В мастерских возвращают к жизни деревянные двери, а в кузнечной мастерской - кованые ограждения балконов. Это кропотливая и сложная работа, требующая высокого профессионального мастерства, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Напомним, утраченный барельеф с орлом восстановили на фасаде доходного дома Брадучана в Петербурге. Архитектурный облик здания по обновили после реставрации. Особое внимание уделили восстановлению утраченного барельефа с орлом, который украшает фасад.