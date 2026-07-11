Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух после пожара в Колпинском районе

Естественный радиационный фон также оставался в пределах нормы. Фото: https://max.ru/id7801378679_gos

В Металлострое после масштабного пожара в ангаре сотрудники Роспотребнадзора провели проверку качества воздуха в радиусе от одного до трех километров от эпицентра возгорания. Пробы были взяты по четырем адресам: три - в Колпинском районе и один - в Невском. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Исследованные образцы проанализировали на содержание вредных веществ, характерных для техногенных пожаров, включая оксид углерода, оксид азота, аммиак, фенол, бензол, сероводород и другие.

- По результатам проверки критических превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Естественный радиационный фон также оставался в пределах нормы. Специалисты заключили, что качество воздуха на прилегающих территориях не представляет угрозы для здоровья жителей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что пожар охватил площадь в 750 квадратных метров и получил дополнительный номер 1БИС. В непосредственной близости от ангара расположены предприятия, занимающиеся производством промышленной химии и металлоконструкций.