Сильный ветер повалил деревья в Петербурге. Фото: https://t.me/kstkollaps

Вечером 11 июля на Петербург и Ленобласть обрушился мощный шторм с ураганным ветром. Как ранее сообщала «КП-Петербург», в городе объявлялся «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывы ветра местами достигали 17 м/с.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Красном Селе: ураган валит деревья, одно из них упало на улице Свободы, перегородив проезд и задев линии электропередач. Очевидцы сообщают о падающих деревьях и в других районах города.

Ураганный ветер обрушился на Петербург и Ленобласть Видео: https://t.me/kstkollaps

- Валятся деревья, некоторые населенные пункты обесточены, - делятся очевидцы в телеграм-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Кроме того, по словам пользователей в соцсетях, в ряде районов фиксируются перебои с мобильной связью: абоненты жалуются на полное отсутствие сети и проблемы с мобильным интернетом.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ожидается гроза с усилением ветра до 17 м/с.