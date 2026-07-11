Вечером 11 июля на Петербург и Ленобласть обрушился мощный шторм с ураганным ветром. Как ранее сообщала «КП-Петербург», в городе объявлялся «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывы ветра местами достигали 17 м/с.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Красном Селе: ураган валит деревья, одно из них упало на улице Свободы, перегородив проезд и задев линии электропередач. Очевидцы сообщают о падающих деревьях и в других районах города.
Видео: https://t.me/kstkollaps
- Валятся деревья, некоторые населенные пункты обесточены, - делятся очевидцы в телеграм-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».
Кроме того, по словам пользователей в соцсетях, в ряде районов фиксируются перебои с мобильной связью: абоненты жалуются на полное отсутствие сети и проблемы с мобильным интернетом.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ожидается гроза с усилением ветра до 17 м/с.