Женщине-водителю удалось спастись. Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Спасатели достали со дна Невы легковой автомобиль, который утонул в реке накануне. Поздним вечером 11 июля возле Университетской набережной, 17 машина упала в воду, съехав со спуска. В Сеть попало видео: на кадрах видно, как за считанные секунды легковушка уходит на дно. К счастью, женщина, которая была за рулем, успела покинуть машину - очевидцы помогли ей выбраться на берег. Водитель чудом не пострадала и отказалась от госпитализации, сообщили в МЧС Петербурга.

А уже на следующий день, в воскресенье, 12 июля, легковушку подняли со дна с помощью автокрана. МЧС опубликовало видео поднятия машины.

ЧП на Университетской набережной: Легковушка упала в Неву Спасатели достали авто на следующий день.

- Авто извлекли на берег сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, - уточняют в министерстве.

Ранее «КП-Петербург» писала о других происшествиях, случившихся 11 июля, когда город и область накрыл мощнейший ураган.