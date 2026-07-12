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НовостиОбщество12 июля 2026 15:19

Трансляция «Алых парусов» побила рекорд по количеству зрителей в 2026 году

Почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию легендарного праздника выпускников
Анна ГРЕНЬ
Почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию «Пятого канала» 27 июня.

Почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию «Пятого канала» 27 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Алые паруса» вновь поставили новый рекорд. В этом году почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию праздника выпускников: 28 миллионов – это телеохват, включая трансляции в других страна, плюс еще 20 миллионов – это онлайн-просмотры. Статисткой поделился «Пятый канал».

- Отдельная гордость – это почти 14 миллионов просмотров в «Одноклассниках», - сообщает телеканал. - Беспрецедентный показатель для этой площадки.

Кстати, впервые праздник синхронно переводился сразу на три языка — английский, китайский и вьетнамский. Напомним, после многолетнего перерыва легендарный праздник выпускников начал снова проводиться в Северной столице в 2005 году.

«КП-Петербург» каждый год активно освещает праздник. В этом году «Алые паруса» запомнились сюрпризом от Вани Дмитриенко, братания под «Матушку», горящая Жар-Птица и… возвращение стиля эмо.