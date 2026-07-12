Скопившееся «озеро» на проспекте Королева в Петербурге утекло в канализацию

Такое "озеро" образовалось на Королева после ливней и урагана. Фото: "Водоканал"

Во время мощнейшего урагана 11 июля в некоторых районах Петербурга всего за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Из-за этого, например, в городе на дорогах скопилось много воды. Так, возле станции «Пионерская» образовалась целая река, где воды было по колено, а на проспекте Королева - по меньшей мере озеро.

Система водоотведения «Водоканала» работала в режиме максимальной гидравлической нагрузки и приняла за сутки свыше 4 миллионов кубометров сточных вод, что вдвое выше нормы. Но все же кое-где вода продолжила стоять.

- Столь мощный ливень превысил пропускную способность водоприемных устройств и сетей, поэтому на улицах возникали локальные скопления воды, - объяснили в «Водоканале».

Однако уже на следующий день, 12 июля, в учреждении сообщили, что «озеро» на проспекте Королева удалось ликвидировать.

- На пересечении проспекта Королева и Маршала Новикова, перекрестке Королева и Серебристого бульвара и Коломяжском проспекте – вся вода принята канализацией.

Озеро ушло в канализацию. Фото: "Водоканал"

Если на вашей улице скопление воды сохраняется, сообщить о нем можно по телефонам: 004 и 576-14-83 (круглосуточно)