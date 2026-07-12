Сотни деревьев рухнули в городе и области из-за сильнейшего ветра. Фото: t.me/kstkollaps

Еще в обед 11 июля в Северной столице стояла жара под 30 градусов, и городские пляжи ломились от желающих от нее спастись. Но уже к 17-ти часам картина кардинально изменилась: за считанные минуты регион накрыл сильнейший ураган с ливнем и грозами.

Пока электричество вернули только 20 тысячам жителей Ленобласти. Фото: t.me/kstkollaps

Деревья разбили авто и перекрыли движение

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду, повалил десятки деревьев – одно из них упало в сантиметрах от проезжающего авто под Красным Селом!

По информации МЧС, 19 автомобилей в Петербурге получили повреждения из-за упавших деревьев. А музей-заповедник «Павловск» и вовсе будет вынужден закрыться для устранения повреждений – ветер вырвал с корнями вековые дубы и липы. Всего пострадало более 200 ценных деревьев – такой разрушительной картины в Павловске не припомнят по меньшей мере за последние 30 лет.

Ураганный ветер обрушился на Петербург и Ленобласть Видео: https://t.me/kstkollaps

Дороги затопило

Кроме того, множество улиц в буквальном смысле ушло под воду - всего за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Больше всего не повезло северо-западным районам – у станции «Пионерская», например, вода на проезжей части была по колено, люди попросту не могли нормально подойти к автобусу и перейти дорогу, что также привело к транспортному коллапсу.

- У кого отключили горячую воду? На «Пионерской» организовали целый бассейн для банных процедур, - шутят очевидцы.

Зато девушек носили на руках! Фото: Сергей Гринда

Улицы превратились в реки во время урагана с ливнем и грозами в Петербурге 11 июля

На видео из соцсетей также видно, как мужчины переносят своих дам на руках через образовавшуюся «дорожную речку».

- Эх, романтика!

Мужчины переносят женщин через "дорожные реки" в Петербурге во время урагана

Но транспорту и городским службам было вовсе не до нее. Автобусы буксовали, шесть электричек опоздали на час и более. 19 рейсов из Пулково задержали, 11 самолетов ушли на запасной аэродром. Ураган прошелся и по автомобильному фестивалю «Цунами пикник», который проходил в Ленобласти. Снесло и переломало палатки, вода из водоема вышла из берегов.

- Когда название фестиваля полностью себя оправдало, - подмечают участники мероприятия.

"Цунами пикник" оправдал свое название. Фото: Сергей Стилов

Молния чуть не убила девушек

Из-за непогоды также пострадали линии электропередач в Ленобласти – больше 42, 5 тысячи жителей остались без электричества. Хотя с «разряды» шли чуть ли не каждую минуту – молнии сверкали повсюду. Удары пришлись в том числе и на самую высокую башню Европы – «Лахта Центр».

А, судя по видео из Сети, в области одна из молний пронеслась буквально в нескольких метрах от девушек. Видео обрывается на страшном крике девушек и их попытке убежать поскорее от этого места.

- Просто в рубашке родились, - писали в комментариях к этому ролику.

Молния ударила в нескольких метрах от девушек под Петербургом

Две женщины погибли в заливе

К сожалению, не обошлось и без смертельных случаев. В Финском заливе две женщины, катающиеся на сапах, не смогли из-за непогоды вернуться на берег. Тело одной из них нашли вечером того же дня, второе тело обнаружили лишь на следующий день.

В башню попала не одна молния. Фото: фотограф из Петербурга zarinalp

Молния бьет в "Лахта Центр" во время сильнейшего урагана 11 июля

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