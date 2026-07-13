Река Окккервиль разлилась из-за ночного урагана в Кудрово

Жители Кудрово столкнулись с последствиями непогоды. Фото: vk.ru/ladozhskaya_drive

Жители Кудрово столкнулись с последствиями непогоды, прошедшей с 11 по 12 июля в Петербурге и Ленобласти. Так, из-за сильного ураганного ветра, река Оккервиль вышла из берегов и затопила часть одноименного парка. Кто-то отнесся к произошедшему с энтузиазмом, а кто-то и вовсе ужаснулся.

- Ну, сап в руки и вперед! – шутят пользователи в соцсетях.

Также многие местные жители выразили недовольство тем, что недавно установленная дренажная система не справилась с интенсивным потоком воды. Однако, несмотря на это, парк продолжает оставаться популярным местом отдыха.

Но, несмотря на это, некоторые жители Кудрово нашли в стихийном бедствии положительные моменты. Кто-то устроил заплыв на надувном матрасе, а кто-то предпочел медитировать у воды.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 19 авто получили повреждения во время сильнейшего урагана 11 июля в Петербурге.