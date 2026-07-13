Переполнение карьера в промышленной зоне «Русское Поле-2» стало причиной подтопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

90 приусадебных участков и три частные дачи оказались под водой в Ленобласти. Переполнение карьера в промышленной зоне «Русское Поле-2» стало причиной подтопления в Колтушском городском поселении Всеволожского района. Это произошло из-за сильных осадков и закупорки дренажной системы садоводства. Эвакуация на данный момент не требуется.

- МЧС России рекомендует не выезжать на автомобиле через затопленные участки, чтобы избежать возможных опасностей, - отметили в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

Кроме этого, МЧС напоминает, что важно отключить газ и электричество в случае получения соответствующих указаний. При необходимости можно звонить на номер 112 - это единый номер экстренных служб.

Напомним, ранее из-за людей эвакуировали из-за бобров-трудяг из садоводств Ломоносовского района, где затопило 45 приусадебных участков.