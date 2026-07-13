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НовостиОбщество13 июля 2026 12:55

Почта Петербурга обработала более 20 млн отправлений с начала 2026 года

Почтальоны доставили около 7 миллионов счетов за коммунальные услуги
Маргарита СУРИНА
Ежедневно почтальоны преодолевают расстояния более чем в 170 тысяч километров.

Ежедневно почтальоны преодолевают расстояния более чем в 170 тысяч километров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге отметили достижения почтовых отделений города в первом полугодии 2026 года. В День российской почты подвели итоги работы городских почтовых отделений за этот период. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За первое полугодие в Петербурге обработали более 20 миллионов почтовых отправлений. Жители города получили свыше 6 миллионов писем и посылок. Почтальоны доставили около 7 миллионов счетов за коммунальные услуги.

- Сегодня в городской почтовой службе трудятся более 7 тысяч сотрудников. Они ежедневно преодолевают расстояния более чем в 170 тысяч километров, чтобы доставить корреспонденцию жителям Петербурга, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что около 60 легальных площадок для экскурсий по крышам доступно в Петербурге.