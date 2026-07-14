Петербуржцы могут поучаствовать в голосовании и выбрать имя для электрички ЭП2ДМ

В шорт-лист вошли два предложения: «Грач» и «Скворец». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петербурга могут поучаствовать в голосовании и выбрать имя для новейшего отечественного пригородного поезда ЭП2ДМ. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. С октября 2026 года поезд ЭП2ДМ будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург - Сестрорецк. Сейчас петербуржцы могут выбрать имя для поезда.

- В шорт-лист вошли два предложения: «Грач» и «Скворец». Эти варианты будут участвовать в голосовании. Проголосовать за понравившееся имя можно на официальном сайте РЖД, - рассказали в пресс-службе ОЖД.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что по выходным с 11 июля запустят дополнительную «Ласточку» до Выборга. Поезд № 7927 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22. Обратно из Выборга поезд № 7928 отправится в 17:57 и прибудет на Финляндский вокзал в 19:10.