В Ленобласти пьяный водитель пытался отобрать пистолет у полицейского и убежать

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 11 июля в Выборгском районе Ленобласти на трассе «Моховое – Ключевое» сотрудники ГИБДД остановили для проверки грузовик «КамАЗ». 49-летний водитель за рулем авто оказался пьян, уровень алкоголя в его крови составил 0,644 мг/л. Как выяснилось, ранее мужчина уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. Водитель пытался скрыться, но не смог далеко уехать.

- Во время задержания мужчина оказал сопротивление, попытавшись завладеть табельным оружием полицейского. В ответ на это были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, а затем - по ногам дебошира, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После задержания водителя доставили в больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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