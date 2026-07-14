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НовостиОбщество14 июля 2026 8:05

Липовые сотрудники банка забрали 600 тысяч рублей у 71-летнего петербуржца

Курьер мошенников забрал деньги у пенсионера на улице Передовиков
Маргарита СУРИНА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали курьера, который забрал 600 тысяч рублей у 71-летнего пенсионера на улице Передовиков. Пожилой мужчина стал жертвой мошенников. По словам пострадавшего, 11 июля ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они убедили мужчину перевести деньги на некий счет. Пенсионер поверил обманщикам и лишился своих сбережений.

- После обращения пенсионера в полицию по данному факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

12 июля около 18:30 у дома 10 на улице Купчинская был задержан 26-летний курьер. По предварительным данным, молодой человек участвовал в этой схеме. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти пьяный водитель пытался отобрать пистолет у полицейского и убежать.