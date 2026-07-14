На дамбе в сторону Кронштадта ограничили транспортное движение до 24 июля

Водителей просят быть внимательными к дорожной разметке, дорожным знакам и ограждениям. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцев предупредили о продлении ограничений на движение по внешнему кольцу КАД на участке дамбы. Ремонт деформационного шва на отрезке от километра 117+530 до километра 118+140 (рядом с мостом водопропускного сооружения В-1) будет продолжаться до 24 июля 2026 года.

- Водителям рекомендуется использовать левую полосу внутреннего кольца КАД для объезда. По правой и средней полосам внутреннего кольца в направлении Кронштадта движение разрешено, - отметили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС СПб Минстроя России».

Водителей просят быть внимательными к дорожной разметке, дорожным знакам и ограждениям в зоне проведения работ, а также соблюдать установленный скоростной режим при планировании маршрутов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что въезд на ЗСД с Богатырского проспекта перекроют с 15 по 20 июля.