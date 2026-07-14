Путешественница из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

УАЗ с туристами перевернулся по пути к смотровой площадке на горе Мамзышха. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Молодая туристка из Петербурга погибла в страшной аварии в Абхазии. Об этом сообщил ТАСС начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

УАЗ с туристами перевернулся по пути к смотровой площадке на горе Мамзышха в Гагрском районе. В результате аварии погибла 24-летняя девушка из Петербурга, еще четыре человека пострадали. Самому старшему из них 30 лет, самому младшему – 18.

- Всех пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Врачи осмотрели их и не нашли серьезных травм – только ушибы и ссадины. После осмотра их отпустили, - уточнили в пресс-службе медучреждения.

Водителя задержали. По его словам, авария произошла из-за того, что у машины заклинило руль.

Ранее «КП-Петербург» писала, что тела утонувшей пары достали из Невы под Петербургом. Спасатели не успели вовремя прибыть на помощь.