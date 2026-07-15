Неизвестный насмерть сбил велосипедиста на трассе в Ленобласти и уехал

Правоохранители пытаются установить личность погибшего и найти виновника аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестный на грузовике насмерть сбил велосипедиста на трассе в Ленобласти и уехал. ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола» около полуночи 15 июля на 16-м километре дороги, проходящей через Всеволожский район. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи. В результате велосипедист погиб, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы пытаются установить личность погибшего и найти виновника аварии. Приняты все необходимые меры для задержания скрывшегося водителя.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что водителя, упавшего в Фонтанку Porsche, отправили в колонию на 5,6 года за гибель 21-летней петербурженки. Мужчина сел пьяный за руль, потерял управление и машина вылетела в реку.