Станцию метро «Пионерская» временно закрывали на вход из-за эскалатора

Проблему решили за пятнадцать минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Станцию метро «Пионерская» временно закрывали на вход. Причиной этому стала неожиданная остановка эскалатора. С 13:45 вестибюль станции работал только на выход. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы.

- На станцию «Пионерская» направили аварийно-восстановительные формирования метрополитена. Сотрудники метро сделали все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы станции, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

В 13:55 станция вновь вернулась в прежний рабочий режим.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что КГИОП не стал признавать памятником синюю ветку метро Петербурга. Задержка ремонта на «Фрунзенской» обошлась в 38 млн рублей. Именно на этой ветке в последние годы идут основные ремонты. Недавно привели в порядок «Удельную». Сейчас реконструируют «Фрунзенскую» и «Парк Победы». В очереди – «Озерки» и «Электросила».