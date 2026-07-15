Петербуржцам бесплатно раздадут дрова из поваленных деревьев в Павловске

Стихия серьезно повредила Павловский парк во время прошедшего в Петербурге шторма. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

Жители Петербурга могут бесплатно забрать древесину из Павловского парка. Музей-заповедник «Павловск» предложил петербуржцам бесплатно забрать обрезки деревьев, собранные после урагана. Древесина включает в себя обрезки берез, елей, лип и дубов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-служба ГМЗ «Павловск».

- Забрать ее можно только самостоятельно, - рассказали в пресс-службе музея.

Стихия серьезно повредила Павловский парк во время прошедшего в Петербурге шторма. Пострадали более 200 деревьев. Сотрудники музея-заповедника продолжают работы по ликвидации последствий урагана, из-за чего парк временно закрыт для посещения на три дня.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Павловский парк останется закрытым до выходных из-за последствий урагана. Сам Павловский дворец и выставки продолжают работать в обычном режиме.