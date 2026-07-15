Новая кинологическая площадка открылась на проспекте Энгельса

На площадке установлены специальные тренажеры для занятий с собаками. Фото: https://max.ru/spb

В Выборгском районе Петербурга появилась новая кинологическая площадка. Площадка находится на проспекте Энгельса, участок 1, юго-восточнее пересечения с Суздальским проспектом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. На площадке установлены специальные тренажеры для занятий с собаками. Для удобства хозяев предусмотрены удобные скамейки, где можно отдохнуть во время прогулки с питомцем.

- С 2019 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге создано 26 подобных площадок. Они стали настоящим подарком для владельцев собак и их четвероногих друзей, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Найти ближайшую кинологическую площадку и посмотреть все доступные варианты можно в сервисе «Мой питомец» в приложении «Я здесь живу».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что две новые площадки для выгула собак откроют в Петербурге до конца года.