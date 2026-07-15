КГИОП оценил ущерб от пожара в театре Комиссаржевской

Театр расположен в историческом здании «Пассажа». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты КГИОП совместно с руководством театра и реставраторами осмотрели зрительный зал после недавнего пожара. По предварительным данным, исторический облик помещения пострадал незначительно.

Специалистам предстоит провести локальный ремонт капители одной из пилястр, которые обрамляют сцену, а также очистить элементы декора от копоти. Для детального обследования поверхностей, скрытых под слоем нагара, потребуется установить строительные леса. Стороны уже согласовали план дальнейших действий и порядок взаимодействия.

- Все восстановительные работы пройдут под строгим контролем экспертов – это позволит сохранить подлинную позолоту и лепнину, - подчеркнули в Комитете.

Театр расположен в историческом здании «Пассажа», которое является памятником регионального значения. Его возвели в 1848 году по проекту Рудольфа Желязевича, а в начале XX века перестроил Сергей Козлов.