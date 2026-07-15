Петербургская биржа сокращает активность по ряду направлений

Ранее на бирже ввели новые правила покупки бензина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербургская биржа проводит организационно-штатные мероприятия на фоне сложившейся ситуации на топливном рынке России. Торговая площадка планирует приоритезировать направления деятельности и оптимизировать расходы.

- Принято решение сократить активность по нескольким направлениям. При этом биржа продолжает работать в штатном режиме и выполняет все решения правительства по стабилизации топливного рынка, - сообщили в пресс-службе биржи.

Ранее на бирже ввели новые правила покупки бензина – с 21 июля его можно будет приобретать только для личного использования или конечных потребителей. Нарушителей будут отстранять от торгов вплоть до полного прекращения доступа. Меры направлены на повышение прозрачности поставок и предотвращение спекуляций.

Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России. Она организует торги нефтепродуктами, нефтью, газом, металлами, лесом, стройматериалами, удобрениями и сельхозтоварами. Биржа также регистрирует внебиржевые договоры с этими товарами.