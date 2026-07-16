Стоимость бензина в Петербурге выросла на 0,3 процента за неделю

АИ-92 подорожал с 64,48 до 65,85 рубля за литр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость бензина в Петербурге увеличилась на 0,3 процента. Такие данные предоставил Росстат. С 7 по 13 июля 2026 года в России средняя стоимость бензина увеличилась на 2,3 процента по сравнению с предыдущим периодом и составила 75,84 рубля за литр. Повышение цен зафиксировано в 78 регионах страны.

По данным Росстата, цены на автомобильное топливо в Петербурге за последнюю неделю выросли на 0,3 процента. Так, АИ-92 подорожал с 64,48 до 65,85 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал с 69,23 до 72,65 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал с 97,93 до 99,99 рубля за литр.

- Для сравнения: неделей ранее бензин вырос в цене на 2,1 процента, дизель – на 3,4 процента, - рассказывала «КП-Петербург».

Власти Петербурга продолжают следить за стабильным обеспечением города топливом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов по итогам совещания президента с членами правительства и руководителями энергетических компаний.