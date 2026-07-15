За неделю с 7 по 13 июля автомобильный бензин в России подорожал на 2,3%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленинградской области непростая обстановка с топливом. Цены ползут вверх, часть АЗС работает с перебоями, а городские и областные власти вводят всё новые меры, чтобы переломить ситуацию.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

За неделю с 7 по 13 июля автомобильный бензин в России подорожал на 2,3%, дизельное топливо – на 3,2%. Для сравнения: неделей ранее бензин вырос в цене на 2,1%, дизель – на 3,4%. В Петербурге за неделю бензин подорожал на 0,3%, в Москве – на 1,3%. Сейчас в Северной столице средняя цена АИ-92 составляет около 65 рублей за литр, АИ-95 – около 71 рубля, АИ-98 – до 100 рублей. При этом цены в Петербурге остаются ниже среднероссийских – в целом по стране 95-й бензин стоит уже 76 рублей.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 16 июля

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский призвал водителей не поддаваться панике. Он напомнил, что город переживал и более тяжелые времена, намекая на 90-е.

С 21 июля на Петербургской бирже начнут действовать жесткие правила: топливо теперь продают только для личных нужд и конечных потребителей. Покупателям придется подтверждать, что бензин не будет перепродан. Нарушителей отключат от торгов. Таким образом биржа пытается пресечь спекуляции.

Какие ограничения действуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

На заправках Ленобласти ограничения постепенно смягчают. С 13 июля там разрешили наливать бензин в металлические канистры по ГОСТу – до 10 литров, а на некоторых АЗС даже до 20. Это сделали в первую очередь для дачников, которые жаловались, что не могут заправить садовую технику. В Петербурге продажа в канистры по-прежнему недоступна.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил ограничить расход бензина для служебных машин правительства- чиновники теперь заправляются на общих основаниях. В 47-м регионе из 350 АЗС штатно работают 310, слухи о введении QR-кодов и номерного порядка власти опровергли.

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